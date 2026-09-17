El Govern distingue a 3 profesores y 3 proyectos de la UIC, la URV y la UOC con las Vicens Vives

El Govern otorga a 3 profesores y 3 proyectos de la UIC, la URV y la UOC las distinciones Jaume Vicens Vives - GOVERN

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha concedido este año distinciones Jaume Vicens Vives a tres profesores y a tres proyectos de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la Oberta de Catalunya (UOC) y la Rovira i Virigili (URV) de Tarragona en reconocimiento a su contribución a la innovación y la mejora de la docencia universitaria.

Asimismo, ha otorgado dos menciones M.Encarna Sanahuja, una a título individual a la profesora Pilar Rivas Vallejo, de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona, y otra a título colectivo a un grupo de investigación Antígona de la Autònoma de Barcelona (UAB) por su excelencia en la incorporación de la perspectiva de género en la práctica docente, informa este jueves en un comunicado.

Cada distinción y cada mención está dotada con 20.000 euros y la entrega de estos galardones será el 2 de octubre en el marco de la inauguración oficial del curso académico del sistema universitario catalán, que se hará en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

DISTINCIONES INDIVIDUALES

La Generalitat ha premiado a la profesora de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC Amalia Creus Quinteros por su trayectoria y su contribución al desarrollo de iniciativas relacionadas con el uso crítico y responsable de la IA

También a la profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de la URV Cristina Petreñas por su contribución a la calidad educativa y al profesor de Tecnología Educativa de la Universitat Ramon Llull (URL) Miquel Àngel Prats por su labor en la transformación pedagógica del sistema educativo.

DISTINCIONES COLECTIVAS

En el apartado de distinciones colectivas, la Generalitat ha premiado a los diez años de simulación clínica en UIC con el Centro Integral de Simulación Avanzada (Cisa) por impulsar un modelo innovador de docencia basado en la transformación de la información en evidencias que orienten la toma de decisiones.

También ha galardonado al modelo eLearning Innovation Center de la UOC por basarse en la transformación de la información en evidencias que orienten la toma de decisiones, y al Campus Challenge de la URV por impulsar un modelo de aprendizaje que permite al estudiantado del Campus Terres de l'Ebre a afrontar retos reales planteados por empresas y entidades del territorio.