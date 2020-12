El Govern entrega a Llach y Teresa Codina la Medalla de Oro de la Generalitat

Torra reivindica que Catalunya "quiere ser un país de cultura, educación y talento"

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, y el expresidente de la Generalitat Quim Torra han entregado este lunes la Medalla de Oro de la Generalitat al cantautor, escritor y exdiputado del Parlament Lluís Llach, y a la maestra y pedagoga Teresa Codina.

En el acto de entrega de esta distinción, Torra, que todavía era presidente cuando el Ejecutivo decidió conceder la Medalla de Oro a Llach y Codina, ha destacado que los dos premiados representan la enseñanza y la cultura, dos de los "fundamentos" de Catalunya, y que en el contexto de la pandemia ve más necesarios que nunca.

"Sin la cultura y sin la enseñanza no somos nada, no somos pueblo y no seríamos personas", y ha sostenido que son servicios esenciales de cualquier país.

De Codina, a quien se le ha otorgado la Medalla por ser un referente de la pedagogía en Catalunya, ha alabado haber superado proyectos complicados en los que ha estado al lado de los "más desvalidos y lo ha puesto al servicio del país".

Sobre Llach, al que se le ha reconocido por su trayectoria como cantautor, escritor y político, y por su compromiso, ha puesto de relieve su "espíritu de ciudadanía", ya que considera que hay pocas personas con su espíritu y su tenacidad para servir a Catalunya.

Asimismo, Torra ha dicho que "Catalunya es un país contra pronóstico" porque cree que el curso natural de la historia debería haberla eliminado como sucedió con otros pueblos y culturas, pero ha recalcado la capacidad de los catalanes de superar adversidades.

Además, el expresidente ha asegurado que Catalunya "quiere ser un país de cultura, educación y talento", y que la hipotética república catalana tendrá en estos tres aspectos sus pilares fundamentales.

LLUÍS LLACH

El alcalde de Verges (Girona) --pueblo natal de Llach--, Ignasi Sabater, ha glosado al cantautor reivindicando que "ha compuesto la banda sonora de un país que luchó contra el franquismo, que vivió angustiado la violencia de los primeros años de la Transición y ha sabido conectar con las diferentes generaciones", y lo ha definido como una persona comprometida con la cultura catalana, los derechos y libertades de Catalunya.

Llach ha agradecido a Torra haberle concedido la distinción y lo ha calificado como "un presidente necesario en momentos de una dificultad espantosa" para la sociedad catalana.

También ha defendido que no hay que avergonzarse de ser "un nacionalista por la liberación nacional", ya que considera que no se trata de una cuestión de sentimientos irracionales, sino de una cuestión ideológica para lograr la libertad de la ciudadanía.

TERESA CODINA

El profesor de la Universitat de Vic (Barcelona), Joan Soler Mata, ha hecho la glosa a Codina repasando su trayectoria y ha afirmado que la Medalla de Oro es merecida "para la maestra que se atrevió, y todavía persiste, a pensar, a aprender, a saber, a actuar y a enseñar".

En su intervención, Codina ha agradecido el reconocimiento, lo ha extendido a todas las personas con las que ha compartido proyectos de educación, y ha subrayado la necesidad de hacer una escuela inclusiva para todos los alumnos y una educación que tenga en cuenta las especificidades de cada uno.

Pese a que ha lamentado que frecuentemente los recursos pedagógicos que necesitan los profesores no corresponden con los que disponen, ha pedido que "de ahora en adelante se considere suficientemente importante como para que la educación quede incluida entre los ámbitos en las que las personas pueden acceder".