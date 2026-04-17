El Govern homenajea a Lluís Rosell, maestro y combatiente antifranquista

El alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc d'Assís Lluch, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler - CONSELLERIA DE JUSTICIA

LLEIDA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha presidido este viernes en Sant Guim de la Rabassa (Lleida) el acto de nueva señalización de la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica, dedicado a la figura de Lluís Rosell, maestro y combatiente antifranquista, ha informado el departamento en un comunicado.

La jornada ha incluido una ofrenda floral en el monolito conmemorativo y se ha descubierto la señalización ante la casa natal de Lluís Rosell y, durante su intervención, el conseller ha remarcado que "recuperar y hacer visible la trayectoria de personas como Lluís Rosell es un deber democrático".

"Hoy hemos hecho un acto al servicio del 'nunca más'. Un acto de justicia, de verdad y de reparación al reconocer figuras como la de Lluís Rosell, que lucharon contra los fascismos aquí y también en Europa, en África y en otros continentes, siempre desde el compromiso vital con la libertad y la democracia".

Al acto han asistido el director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, y el alcalde de Sant Guim de Freixenet (Lleida), Francesc d'Assís Lluch, que ha dicho que el homenaje a Rosell "no es sólo un reconocimiento a una persona, sino que se hace extensivo a toda una generación que sufrió la Guerra Civil y la represión".

Lluís Rosell, que era maestro de profesión, fue miembro del Comité Antifascista local durante la Guerra Civil y, posteriormente regidor del municipio; en 1939 se exilió en Francia, donde se integró en la Legión Extranjera Francesa y participó en diversos frentes de guerra contra la Alemania nazi y la Italia fascista.