El Govern impulsa una campaña de concienciación para prevenir los accidentes de motoristas

La consellera Núria Parlon en la presentación - INTERIOR

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat ha impulsado una nueva campaña de concienciación viaria del Servei Català de Trànsit (SCT) para prevenir los accidentes del colectivo motorista, con el lema 'Per evitar accidentes, anticipa't', y que comenzará este miércoles.

La ha presentado este martes la consellera Núria Parlon y tiene por objetivo reducir el número de accidentes de motoristas y de víctimas mortales y heridas en las carreteras, "a través de una mejor conciencia, formación y responsabilización de todos los actores implicados en el tráfico", informa el departamento en un comunicado.

La consellera ha asegurado que los motoristas son "uno de los colectivos más vulnerables en las carreteras" y ha explicado que el objetivo es reducir la accidentalidad y reforzar una conducción segura y respetuosa.

Parlon ha alertado de que en 2025 han muerto 44 motoristas en la red viaria catalana, un 4,3% menos que el año anterior, pero que continúa siendo un colectivo con una siniestralidad muy elevada: "Una cifra que exige actuar".

También ha detallado que la campaña "pone el foco en la Triple P", que resume los tres focos de la conducción segura en moto: protección, con el uso de una equipación adecuada; prevención, adoptando una actitud preventiva para evitar riesgos; y prudencia para cada decisión que se toma en la carretera.

CAMPAÑA

Parlon ha explicado que la campaña tendrá un primer periodo intensivo del 10 al 31 de diciembre, "coincidiendo con el aumento de movilidad por Navidad"; que en 2026 se impulsará una segunda parte; y que los anuncios se difundirán por los canales y redes sociales de la Conselleria y Trànsit.

La campaña contará con dos espots de 30 segundos y una versión de 10 segundos para cada uno; dos cuñas publicitarias de 30 segundos; dos gráficos; un 'teaser' y un 'making off' y varios materiales digitales para redes sociales.