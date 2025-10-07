El Govern impulsa la colaboración para consolidar un centro de investigación en teragnosis

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu. - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la suscripción del Protocolo de intenciones institucional no vinculante entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fraunhofer-Gesellschaft alemana para consolidar la colaboración en investigación aplicada en teragnosis --técnica de medicina nuclear que combina terapia y diagnosis-- y apoyar la implantación y sostenibilidad del centro Fraunhofer Cat de Barcelona.

El centro, especializado en teragnosis y tecnologías médicas, es el primero establecido en España por la Fraunhofer-Gesellschaft, el principal organismo europeo de investigación aplicada, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El protocolo refleja la "voluntad política compartida" de las institucionaos para reforzar el proyecto Fraunhofer Cat como espacio de investigación de excelencia y de transferencia de conocimiento hacia el sistema productivo, con el objetivo de potenciar el impacto económico y social de la investigación.

El acuerdo prevé un "espacio estable de diálogo y cooperación" entre las partes para garantizar el despliegue correcto del centro y fomentar sinergias con otros agentes públicos y privados del sistema de R+D+I.

El protocolo, de carácter no vinculante, tiene valor institucional y simbólico que pone de manifiesto "la confianza internacional en el ecosistema catalán de innovación".