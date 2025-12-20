El Govern impulsa los estudios para un nuevo puente sobre el Ebro al norte de Tortosa (Tarragona)

La consellera Sílvia Paneque anuncia el impulso de los estudios para la construcción de un nuevo puente sobre el río Ebro al norte de Tortosa (Tarragona). - GOVERN

TARRAGONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado el impulso de los estudios para la construcción de un nuevo puente sobre el río Ebro al norte de Tortosa (Tarragona).

En un comunicado este sábado, la Conselleria ha explicado que se trata de una infraestructura que conectará directamente las carreteras C-12 y T-301 y prevé mejorar la movilidad urbana y de paso en la ciudad.

Paneque ha subrayado que el nuevo puente será "una oportunidad para reforzar la unidad de Tortosa" y facilitará el día a día de la ciudadanía, al mejorar los desplazamientos por motivos laborales, escolares y de vida cotidiana.

Según las estimaciones del Govern, cerca del 40% del tráfico que actualmente circula por la T-301 utilizaría el futuro puente, al que se sumaría el tráfico procedente de la C-12, la C-42 y la movilidad urbana, con una previsión de unos 3.000 vehículos diarios.

La inversión estimada para la construcción de esta infraestructura asciende a unos 50 millones de euros.

TRANSFORMACIÓN DE LA C-12

Durante su visita a Tortosa, la consellera también ha anunciado el inicio próximo de las obras del primer tramo de transformación de la C-12 en una carretera 2+1, entre Tivissa y Móra la Nova, así como la licitación del segundo tramo entre Amposta y Vinallop.

Estas actuaciones se enmarcan en el programa Carreteras 2+1 del Govern, orientado a mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes frontales en la red viaria.

Paneque ha destacado además la inclusión de Tortosa en la primera convocatoria del nuevo Pla de Barris, que se desplegará en 20 ciudades catalanas.