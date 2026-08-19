El Govern impulsa una formación en cerámica para potenciar la artesanía y el arraigo al territorio

Archivo - Operarios en una fábrica de cerámica - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

GIRONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern iniciará este septiembre la primera edición de la formación especializada en cerámica 'Arrela't a l'argila', a cargo de la Escola de Ceràmica de la Bisbal de l'Empordà (Girona), con el objetivo de potenciar la artesanía, garantizar el relevo generacional y el arraigo al territorio.

El curso es gratuito, subvencionado por la Conselleria de Teritorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y prioriza a alumnos de comarcas con riesgo de despoblamiento, indica el Govern en un comunicado este miércoles.

Se trata de una prueba piloto para explorar el potencial de los oficios artesanos como herramienta de desarrollo económico, en la que se ofrecen 24 plazas repartidas en dos turnos donde los alumnos disfrutarán de hasta 300 horas de formación durante 5 semanas.

La formación se llevará a cabo en la Escola de Ceràmica de la Bisbal, considerado el centro de referencia de Catalunya en este ámbito, que cuenta con instalaciones y talleres equipados, así como una residencia propia.

La iniciativa forma parte el programa 'Arrelament' de la Generalitat, dedicado a promover la fijación de la población, la equidad territorial y la igualdad de oportunidades en los sistemas urbanos en declive demográfico desde 2001.