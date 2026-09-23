El Govern impulsa el "primer centro" de estudios catalanes fuera de Europa en Montreal (Canadá)

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha impulsado la creación del "primer centro" de estudios catalanes fuera de Europa en Montreal (Canadá), a través del Institut Ramon Llull (IRL), que inaugurará junto a la Université de Montréal este 25 de septiembre el Pôle d'études catalanes de l'Université de Montréal (Polo de Estudios Catalanes de la Universidad de Montreal).

Esta nueva estructura académica reunirá bajo el mismo paraguas la enseñanza, la investigación, la innovación tecnopedagógica, la formación profesionalizadora, la programación cultural y la Médiathèque en études catalanes, ha informado el Govern en un comunicado este miércoles.

El nuevo centro culmina tras casi 20 años de colaboración académica y cultural, y consolida Montreal como uno de los "principales focos" de los estudios catalanes en América del Norte.

La Université de Montréal incorporó los estudios catalanes en 2007 gracias a la colaboración con la IRL y, en estos 19 años, más de 1.000 estudiantes han pasado por las aulas de catalán de la universidad, y con este nuevo polo será la quinta universidad del mundo que dispone de una estructura estable de estas características sostenida por la IRL.

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CULTURA

El polo nace con la voluntad de ir más allá de la docencia y convertirse en un espacio de referencia para la promoción de los estudios en catalán, con el objetivo de impulsar proyectos de investigación e innovación en didáctica de lenguas, organizar semninarios y jornadas, desarrollar experiencias profesionalizadoras y coordinar actividades culturales.

El acuerdo marco firmado entre ambas entidades tendrá vigencia hasta el 2030, con posibilidad de prórroga, y prevé el desarrollo de programas presenciales, híbridos y a distancia.