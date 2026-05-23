El Govern inaugura en México un ciclo de foros económicos impulsados por las delegaciones exteriores

El conseller de Agricultura Òscar ordeig inaugura en México un ciclo de foros económicos impulsados por las delegaciones exteriores - GOVERN

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha inaugurado en México un nuevo ciclo de foros económicos impulsados a través de la red de delegaciones exteriores, con una primera edición centrada en las implicaciones y oportunidades derivadas del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y México.

En un comunicado este sábado, la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior ha explicado que el foro lo ha organizado la Delegación del Govern en México y América Central junto con la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano, coincidiendo con la firma este viernes del Acuerdo Global Modernizado México-UE por parte de las presidentas de México y de la Comisión Europea.

El Ejecutivo catalán prevé celebrar este año encuentros similares en otros 8 países de 4 continentes: Argentina, Brasil y los Estados andinos; Francia e Italia; Marruecos; y Japón y la República de Corea.

Según la Generalitat, estos foros se conciben como espacios institucionales de alto nivel para combinar diálogo político, reflexión estratégica e interacción con actores económicos, científicos y sociales, con el objetivo de reforzar relaciones institucionales, posicionar Catalunya como actor económico internacional y favorecer nuevas oportunidades de cooperación empresarial y de investigación.

La jornada, celebrada en la sede de la Secretaría de Economía federal en Ciudad de México, reunió a más de 200 asistentes y abordó el papel de los gobiernos regionales y locales en la proyección económica internacional.

JAUME DUCH

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha asegurado que iniciativas como esta consolidan el papel de Catalunya "como actor activo y conectado en la escena económica internacional".

También ha defendido que las delegaciones exteriores pueden desempeñar "un papel clave" para tejer nuevas alianzas y oportunidades económicas para Catalunya.

BAJO EL ACUERDO MÉXICO-UE

El encuentro, bajo el título 'Sectores estratégicos entre México y Catalunya desde una perspectiva regional', se ha celebrado en alianza con la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (Amaie) y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (Amsde).

En el marco del 40 aniversario de la adhesión de España a la UE, el foro se ha planteado como un espacio para reforzar el diálogo económico entre territorios e impulsar alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de colaboración, inversión e innovación entre México y la Unión Europea.

ÒSCAR ORDEIG

Uno de los ámbitos analizados ha sido el sector agroalimentario, sobre el que el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha destacado su potencial como espacio de vinculación entre México y Catalunya y las oportunidades para promover modelos productivos más innovadores, sostenibles y resilientes.

Por parte del Govern también han intervenido el secretario de Asuntos Europeos, Multilaterales y de Cooperación al Desarrollo, Agustí Fernández de Losada, y el delegado del Govern en México y América Central, Aran Mayola.

Fernández de Losada ha reivindicado el acuerdo como "una plataforma para reforzar alianzas estratégicas entre Europa y México" en un contexto de reconfiguración global de las cadenas de valor y de las alianzas internacionales.