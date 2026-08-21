El Govern informará a Fiscalía de proclamas de odio en la concentración de 'Save Europe Act'

Archivo - Sede del Palau de la Generalitat en la plaza Sant Jaume - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya advierte de que pondrá en conocimiento de la sección especializada en delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Barcelona las proclamas que puedan ser constitutivas de un delito de odio en la concentración impulsada por 'Save Europe Act', que tendrá lugar este sábado por la tarde en la plaza Sant Jaume de Barcelona.

En un comunicado, el departamento subraya que se ha reforzado el dispositivo de Mossos d'Esquadra para supervisar y auditar que las declaraciones, pancartas y simbología no fomenten, promuevan o inciten "al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo, por motivos de religión o creencias, o por la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación".

De esta forma, el Govern recuerda que el derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental, "pero no es absoluto", y reitera su compromiso con el cumplimiento de la legalidad, la protección de la igualdad de trato y la no discriminación, la dignidad de las personas y la convivencia.