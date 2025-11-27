El Govern inicia la tramitación de la ley para simplificar trámites urbanísticos y ambientales

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament - PARLAMENT

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciado la aprobación el próximo martes por parte del Consell Executiu de la memoria preliminar del anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental.

Lo ha avanzado durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, en la que ha defendido abordar de forma "clara y ambiciosa" una transformación de estos tipos de trámites para facilitar la actividad económica en Catalunya.

La norma buscará, entre otras cuestiones, reducir plazos por los que se conceden licencias de obras para construcción de viviendas y para su reforma, para la apertura de empresas, para recibir autorizaciones ambientales o para la instalación de energías eólicas y fotovoltaicas: "No puede ser cuando construimos una vivienda en Catalunya pasemos más tiempo moviendo papeles que construyendo propiamente el edificio".

El conseller ha pedido a los grupos de la Cámara abordar esta cuestión sin apriorismos: "Es necesario hacer una guerra contra la burocracia. Nuestro objetivo no es desregular todo el sistema, porque ya hemos visto qué ha pasado cuando esto ha sido el sálvese quien pueda, pero queremos regular de una forma más eficiente, más sencilla".

PROCESOS LENTOS

El Govern sostiene en la memoria preliminar de la norma, consultada por Europa Press, que licencias, evaluaciones o autorizaciones ambientales y urbanísticas son actualmente procesos en ocasiones "excesivamente lentos y complejos" y con una tramitación desmedidamente larga.

Señala que se requieren procesos presenciales y no digitales y que existen trámites con múltiples pasos sucesivos, redundantes y no siempre necesarios que podrían integrarse, por lo que defienden la necesidad de abordar esta cuestión mediante una nueva ley.

Ha defendido esta reforma para facilitar la construcción de vivienda, la apertura de empresas o la instalación de industria: "Queremos un debate abierto, sin apriorismos, para poder hacer más fácil la actividad económica en nuestro país, pero también abrir una empresa, pedir una licencia, poder realizar movimientos de tierras para construir una industria o una vivienda".

Tras la publicación de la memoria preliminar se abrirá un proceso de consulta pública, y posteriormente aprobará la norma el Consell Executiu, y en unos meses se llevará el proyecto de ley al Parlament para su eventual aprobación definitiva.

SIMPLIFICAR Y DIFERENCIAR TRÁMITES

La nueva norma propondrá eliminar o integrar algunos pasos en trámites redundantes o "de poco valor añadido" mientras se mantengan las garantías existentes por otras vías, y buscará reducir la duración total de los procedimientos urbanísticos y ambientales con tramitaciones concurrentes y medios electrónicos.

Planteará un régimen específico para determinar "los efectos jurídicos, el alcance y las responsabilidades asociadas" de los informes técnicos o certificados que aporten los interesados en un proyecto para garantizar la seguridad jurídica y fiabilidad de los mismos.

En paralelo, se estudiará incluir mecanismos de colaboración con entidades o profesionales para verificación y certificación previa de proyectos en algunos supuestos, con el objetivo que esta intervención de estos profesionales agilice y simplifique trámites.

En trámites ambientales se valorará incluir procedimientos diferenciados "según el grado de incidencia ambiental", y se contemplará la posibilidad de establecer planteamientos simplificados para proyectos en municipios pequeños o rurales.

"No es justo que se le solicite a un municipio de 2.000 habitantes los mismos trámites urbanísticos que a un municipio de un millón y medio de habitantes", ha defendido el conseller.