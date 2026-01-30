El Govern iniciará una ronda de reuniones para el "pacto de país" por Rodalies y pide colaboración

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciado que el Govern iniciará una ronda de reuniones con partidos, agentes económicos y sociales para acordar la hoja de ruta del "pacto de país" por Rodalies, y ha pedido colaboración para generar un punto de inflexión en el servicio ferroviario.

"En los momentos de crisis lo que tenemos que hacer las formaciones políticas es trabajar codo a codo", ha sostenido este viernes en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que ha tendido la mano a los partidos y las entidades para encontrar soluciones de manera conjunta.

Dalmau ha subrayado que otros partidos han tenido responsabilidades en la Presidencia de la Generalitat durante los últimos años y ha dicho: "Todos podemos mirar hacia atrás, o hacer un ejercicio de mirar hacia adelante".

"ERROR EN LAS PRIORIDADES"

Preguntado por si ha habido discriminación por parte de los gobiernos del Estado hacia Catalunya en materia de infraestructuras, el conseller ha afirmado que "ha habido un error en las prioridades" y que, a su juicio, se han priorizado las líneas de alta velocidad y se han desatendido las actuaciones de la red convencional.

"No funcionan las vías porque son las más antiguas de toda España; tenemos unos trenes muy antiguos que dan problema, que se enganchan sus pantógrafos con la catenaria, que dan problemas de seguridad, y trenes que no funcionan por un problema de gestión", ha asegurado.

En este sentido, ha reafirmado que se está actuando en los puntos que requieren más atención de la red ferroviaria y ha mantenido que el lunes se retomará la normalidad del servicio salvo que durante estos días se detecten otros puntos "que requieran de más trabajos y medidas".

"Sé que han sido semanas difíciles, lo he dicho siempre con humildad, pero ante todo está el derecho a la seguridad de las personas y nuestro trabajo ha sido tomar decisiones contundentes para garantizar que se hacen estas actuaciones necesarias", ha concluido.