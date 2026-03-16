El Govern invertirá 9,4 millones para convertirse en un referente europeo en tecnologías cuánticas

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat invertirá 9,4 millones de euros en dos iniciativas para posicionarse como referente europeo en tecnologías cuánticas, destinados al Anell Quàntic (8,2 millones), una infraestructura para proteger datos críticos y públicos, y a un proyecto de criptografía cuántica (1,2 millones).

Así lo han explicado este lunes en una sesión informativa el secretario de Telecomunicaciones del Govern, Albert Tort; la directora de la Agència de Ciberseguretat, Laura Caballero; el director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), Demetri Rico; y el responsable del proyecto Quantum Flagship de la Unión Europea (UE), Enrique Sánchez.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha explicado, tras la reunión, que Catalunya "quiere ser pionera en Europa en la realización de la prueba de un anillo cuántico para proteger datos personales, datos con los que trabajan las administraciones y todos los centros críticos de la Generalitat".

Las tecnologías cuánticas son un campo emergente que utiliza los principios de la mecánica cuántica --superposición y entrelazamiento de partículas subatómicas-- para procesar información y medir fenómenos con una precisión y velocidad inalcanzables para la computación clásica.

Sus aplicaciones sirven para la computación avanzada, para resolver problemas complejos en situaciones como la medicina avanzada o simulaciones científicas, y para las comunicaciones y ciberseguridad avanzada, mediante criptografía post cuántica (PQC) y distribución de claves cuánticas (QKD).

Actualmente, la Administración gestiona a diario grandes volúmenes de información sensible de la ciudadanía, desde trámites administrativos hasta datos sanitarios, un contexto en el que cobra importancia protegerse ante amenazas digitales y ciberdelincuencia.