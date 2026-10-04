El Govern levanta las restricciones por lluvias en 12 comarcas pero pide "máxima precaución"

La consellera de Interior, Núria Parlon, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha informado que el Govern levantará este domingo las restricciones de movilidad por el temporal de lluvias en las comarcas del Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Moianès, Osona (Barcelona), Ripollès (Girona), Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès y Tarragonès (Tarragona), aunque ha pedido "máxima precaución" y un último esfuerzo a la ciudadanía.

Lo ha dicho en rueda de prensa este domingo junto a la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé; la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca; el jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà y el jefe de intervención de Bombers, Oriol Corbella.

Parlon ha asegurado que la predicción de lluvias intensas se ha cumplido con datos "históricos" que han dejado más de 200 litros por metro cuadrado en ciudades como Barcelona, Granollers, Mataró y Cabrils (Barcelona), entre otras, con más de 1.300 servicios por parte de los Bombers.

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