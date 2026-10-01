El Govern licita 50 marquesinas de bus "sostenibles" en las comarcas de Girona

Una de las nuevas marquesinas de bus - GENERALITAT

GIRONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha licitado 50 nuevas marquesinas de bus "sostenibles" para las comarcas de Girona, informa en un comunicado este jueves.

Se trata de las primeras marquesinas de un nuevo modelo que se extenderá en toda Catalunya, y la licitación tiene un presupuesto de 3,6 millones de euros.

El nuevo modelo "presenta un diseño moderno, confortable y atractivo" para los usuarios y cuenta con criterios de accesibilidad, sostenibilidad y adaptabilidad.