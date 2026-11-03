El Govern licita el acondicionamiento de la N-260 entre el Pont de Suert y Perves (Lleida)

Vista de la N-260 - GENERALITAT

LLEIDA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha licitado la redacción del acondicionamiento, mejora del firme y canalización de la fibra óptica de la N-260 entre el Pont de Suert y Perves (Lleida), informa en un comunicado este martes.

Los trabajos contemplan un tramo de más de 15 kilómetros y la inversión estimada es de 10 millones de euros, mientras que la redacción del proyecto se ha licitado por 400.000 euros y un plazo de nueve meses.

La actuación se enmarca en el Convenio suscrito con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para mejorar la funcionalidad del Eje Pirenaico, y los trabajos serán ejecutados por la Generalitat y financiados por el Gobierno.