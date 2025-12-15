El Govern licita la ampliación del proyecto de coches autónomos entre Barcelona y Tarragona

La reunión este lunes entre la consellera Alícia Romero y el Consell d'Alcaldes del Baix Penedès. - LALI PUIG

TARRAGONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha anunciado este lunes la publicación de la licitación del contrato de redacción de los trabajos de asistencia técnica asociados a la redacción del plan director urbanística (PDU) del nuevo Centre d'Innovació del Vehicle Autònom i Connectat (CIVAC).

El complejo, bautizado como Idiada 2, se construirá en unos terrenos entre los municipios de Arboç (Tarragona), Banyeres del Penedès (Tarragona), Castellet i la Gornal (Barcelona) y Sant Jaume dels Domenys (Tarragona), según ha explicado el Govern este lunes en un comunicado.

"La voluntad del Govern es acelerar al máximo los trabajos para tener aprobado definitivamente el PDU en dos años y poder llevar a cabo las inversiones necesarias para que este centro de innovación sea una realidad", ha valorado Romero.

Para ello, la licitación publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat establece el plazo máximo de presentación de las oferta hasta el 15 de enero de 2026.

Según ha confirmado la consellera, Idiada 2 es una segunda fase de Idiada 1, "un proyecto que funciona desde hace años y que ha generado mucha riqueza y empleo", con el objetivo de crear un 'hub' europeo pionero en la investigación, desarrollo, ensayo y homologación de vehículos conectados y autónomos.