El Govern multiplicará la inversión en el transporte público en la Conca de Barberà (Tarragona)

TARRAGONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio de la Generalitat y el Consell Comarcal de la Conca de Barberà (Tarragona) han presentado el estudio para mejorar el transporte público en la comarca, que pasará de una inversión anual de 412.000 euros a 1,45 millones de euros, informa el Departamento en un comunicado este martes.

La principal actuación prevista es el inicio de un nuevo servicio de Bus Exprés entre Montblanc, Valls y Tarragona, que circulará por la A-27 y "permitirá mejorar notablemente" el tiempo de viaje.

Además, el documento contempla una "mejora sustancial" de la línea Reus-Montblanc, que pasará de 6 a 14 expediciones diarias, y señala la posibilidad de aumentar la línea entre Santa Coloma de Queralt (Tarragona) e Igualada (Barcelona) y la que une Tarragona y Lleida.