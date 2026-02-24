El Govern "no contempla otro escenario" que aprobar Presupuestos, a pesar de la posición de ERC

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern "no contempla otro escenario" que el de conseguir aprobar los Presupuestos en el Parlament, a pesar de no tener el aval de ERC a las nuevas cuentas.

En una rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha dicho que el Ejecutivo los aprobará en una reunión extraordinaria del Govern este viernes y que lo hará con la conciencia de que Catalunya no puede seguir esperando y en cumplimiento de las responsabilidades que tienen: "El Govern interpreta que se ha agotado el tiempo".

"Lo decíamos hace días y lo seguimos diciendo ahora, no contemplamos ningún otro escenario que no sea que Catalunya tenga unos Presupuestos para el 2026. Es el único escenario que contemplamos. Los queremos en este primer trimestre del 2026, pero no es que lo quiera el Govern, es que Catalunya los necesita", ha expresado.

RECAUDACIÓN DEL IRPF

Paneque ha dicho que mantienen la "mano tendida" a ERC para cerrar un acuerdo, y ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha comprometido con el cumplimiento de los acuerdos de investidura, también la recaudación por parte de la Generalidad del IRPF, y que así se ha demostrado en otras carpetas.

"Tienen la trayectoria de este año y medio de cumplimiento de acuerdos importantísimos y de acuerdos que han costado su trabajo y su esfuerzo y continuaremos trabajando y poniendo el mismo esfuerzo por cumplir el resto de acuerdos", ha defendido.

Ha mantenido que los canales con los republicanos siguen abiertos, y que se sigue trabajando con ERC en otros ámbitos, pero que hay cosas que "no pueden ser de un día para el otro", como el refuerzo de personal de la Agència Tributària de Catalunya (ATC).