El Govern nombra a Aran Mayola nuevo delegado de la Generalitat en México y América Central

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado en la reunión del Consell Executiu de este martes nombrar al politólogo Aran Mayola como nuevo delegado de la Generalitat en México y América Central, por un mandato prorrogable de 4 años.

Según ha explicado la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, tendrá el encargo de promover las relaciones económicas y sociales con México, y ha destacado su conocimiento de la zona "de más de 10 años" y su experiencia en el ámbito internacional.

Mayola es licenciado en Ciencias Políticas por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y tiene un máster en Política Global por la London School of Economics (LSE), y ha trabajado en el ámbito de las relaciones internacionales y su abordaje multilateral, en los últimos años desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México.