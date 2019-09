El Govern nombrará a la lingüista Mary Ann Newman como presidenta delegada del Premi Internacional Catalunya

Publicado 09/09/2019 18:00:02 CET

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern nombrará a la lingüista estadounidense Mary Ann Newman como presidenta delegada del el Premi Internacional Catalunya, han informado fuentes de la Generalitat a Europa Press.

Newman ha sido escogida por su "amplia y relevante trayectoria profesional a nivel internacional, por su gran prestigio internacional, por su vinculación con Catalunya y por su trayectoria en el mundo de la cultura".

Además, se ha tenido en cuenta su papel dentro del jurado de los premios, ya que es miembro desde 2011, y el Govern ha destacado que la vinculación de la lingüista con los Estados Unidos y su prestigio internacional "ayudará a dar más relevancia al galardón".

Newman se licenció en literatura española y catalana en la Universidad de Nueva York, donde aprendió catalán gracias al catedrático emérito de Estudios Catalanes en la Universidad de Sheffield Alan Yates.

Consiguió una beca Fullbright para hacer una tesis doctoral sobre el escritor catalán Eugeni d'Ors y visitó Barcelona por primera vez en 1972, y entre 1980 y 1981 vivió en la capital catalana.

Ha enseñado lengua y literatura española y catalana en varias universidades estadounidenses, ha traducido del castellano y el catalán al inglés autores como Quim Monzó, Joan Maragall y Narcís Comadira, y ha trabajado como coordinadora institucional del Institut Ramon Llull.

Asimismo, ha sido miembro de la North American Catalan Society, en 1998 recibió la Creu de Sant Jordi que otorga la Generalitat, de 2006 a 2011 dirigió el Catalan Center de Nueva York y actualmente impulsa la 'Farragut Fund for Catalan Culture in the US', que pretende documentar el legado catalán en los EE.UU.