Govern y Parlament reivindican el "legado" de Irla con la continuidad institucional en el exilio

El presidente del Parlament, Josep Rull, y el conseller Ramon Espadaler al inicio del acto - JUSTÍCIA

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Parlament han conmemorado este jueves el 88 aniversario del nombramiento de Josep Irla como presidente de la Cámara catalana y han reivindicado su "legado" y papel en la preservación de la continuidad institucional durante el exilio.

Se enmarca en el Any Josep Irla, que recuerda el 150 aniversario del nacimiento de Irla, quien asumió la presidencia del Parlament en plena Guerra Civil --el 1 de octubre de 1938-- y dos años más tarde accedió a la presidencia de la Generalitat en el exilio, informa la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, en un comunicado.

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha destacado que Josep Irla "asumió la responsabilidad de mantener vivas las instituciones catalanas en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia".

"Su compromiso con la democracia y el autogobierno forma parte de un legado que hoy continúa siendo plenamente vigente", y ha añadido que Irla fue un presidente honesto, modesto y sencillo, y que recordarle es poner las instituciones al servicio del nunca más sin democracia, nunca más autogobierno y nunca más sin libertades, dice.

"SOBREVIVIR A MOMENTOS DE RUPTURA"

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha destacado que el Any Josep Irla y el Mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva "permiten establecer un mismo hilo conductor: el de la continuidad de las instituciones y de la cultura política catalana, que ha sabido sobrevivir a momentos de ruptura y de adversidad".

Rull ha reivindicado también la "perseverancia de un país que no se dobla ante las circunstancias más adversas y que supo mantener viva la llama de la legitimidad democrática", y subraya que la trayectoria de Irla permite recordar que las instituciones solo pierden su fuerza y razón de ser cuando se renuncia a defenderlas.

La jornada ha contado también con la participación del comisario del Any Irla, el historiador Jordi Gaitx Moltó, así como del portavoz de la Fundació Irla, Raül Romeva, que han abordado la trayectoria política e institucional del presidente y el contexto histórico de su presidencia en el exilio.

MIRADA HISTÓRICA

También han intervenido el doctor en Historia Contemporánea y director de la Cátedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona (UdG), Maximiliano Fuentes, y el historiador y autor de una biografía de Josep Irla y coautor de 'Josep Irla, president de la Generalitat a l'exili', Josep M. Roig, entre otros.

La programación del Any Josep Irla incluye más de 30 actividades institucionales, académicas y divulgativas en toda Catalunya, y está especialmente arraigada a las comarcas de Girona, vinculadas a la biografía vital y política de Irla.

Incluye una exposición itinerante, jornadas de estudio sobre el republicanismo catalán del siglo XX y culminará con un acto institucional de clausura en febrero de 2027, en el marco del Día Nacional del Exilio y la Deportación.