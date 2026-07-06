El Govern pide ayuda a la UME por los 3 incendios simultáneos en Catalunya

Archivo - Varios bomberos durante un simulacro de incendio forestal en la montaña de Collserola, a 2 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, ha explicado que se ha pedido la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente a los 3 incendios simultáneos que se han activado este lunes: en Sentmenat (Barcelona), en la comarca del Anoia, entre las poblaciones de Carme y la Pobla de Claramunt (Barcelona) y Artesa de Segre (Lleida).

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios de comunicación junto al jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell, en las que ha afirmado que además de estos 3, se han registrado un total de 65 incendios en Catalunya a lo largo de la jornada, y explicado que la simultaneidad de los incendios "tensiona mucho la operativa del cuerpo de Bombers".

Por su parte, la UME ha anunciado el envío de unidades del Cuarto Batallón de Intervención para incorporarse a los trabajos de extinción de los incendios de Setmenat y Anoia, los dos que siguen activos, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Borrell ha explicado que la estrategia del cuerpo pasa por evitar el colapso operativo, proteger a las personas y evitar que ningún nuevo incendio aumente de tamaño: "El número de efectivos que tenemos no es infinito, el número de medios aéreos tampoco. Estamos seleccionando muy bien cual es la prioridad de cada uno de los incendios".

INCENDIOS

Respecto al incendio en Setmenat, que ha afectado a una superficie de alrededor de 90 hectáreas, Borrell ha dado un mensaje de tranquilidad respecto a la seguridad de los vecinos de la urbanización del Farell confinados de manera grupal y explicado que están protegidos por 3 vehículos de Bombers.

En relación al incendio en Anoia, también se ha mostrado "optimista" en la contención del fuego, y ha explicado que la prioridad ha sido evitar su propagación por el flanco del noroeste y evitar así la entrada en Montserrat (Barcelona) y que alcanzara su potencial de hasta 4.000 hectáreas.