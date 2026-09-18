El Govern pide a los Bombers que "rebajen las medidas de presión" tras una reunión con sindicatos

Varios bomberos durante a manifestación en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat ha pedido a los Bombers de la Generalitat que "rebajen las medidas de presión" tras una reunión que han mantenido con los sindicatos en la que se ha mostrado voluntad de llegar a acuerdos, ha informado el Govern en un comunicado.

Este posicionamiento llega después de que unos 800 Bombers y operarios voluntarios, según cifras de la Guàrdia Urbana, y más de 1.000 según los organizadores, se hayan manifestado este viernes en Barcelona para reclamar condiciones de trabajo "dignas" y recursos suficientes para prestar los servicios que deben afrontar diariamente.

En concreto, el Govern ha reclamado que se rebaje esta presión concretamente "en la formación en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), con la finalidad de poder cumplir los acuerdos e incrementar las plantillas".

En la reunión de este viernes por la mañana se han iniciado las negociaciones de los nuevos acuerdos de condiciones laborales de los Bombers para el periodo 2027-2030, y el Govern ha hecho una propuesta inicial de mejoras de condiciones retributivas, que está "abierta a ser desarrollada a partir del retorno" que hagan los sindicatos en los próximos días.

La Administración "ha ratificado la propuesta de incrementar en un 20% el precio de la hora extraordinaria", y ha incidido en la propuesta de gestión de contaminantes que el Govern presentó el 10 de septiembre en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral, y que prevé una inversión de más de 50 millones de euros.

La Direcció General también ha explicado que se ha incidido en el Pla de Xoc d'Avituallaments ya implementado a petición de los sindicatos.