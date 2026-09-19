El Govern pide a la empresa de traducción del juicio a Roger Español dar explicaciones en 48 horas

Archivo - El conseller de Justicia, Ramon Espadaler. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha afirmado que han dado 48 horas a la empresa encargada del servicio de traducción al catalán en el juicio a cuatro policías nacionales por la mutilación de un ojo a Roger Español el 1-O para explicar la "deficiencia del servicio".

En el marco del acto 'Dos anys de Govern: la Catalunya que ve', se ha referido a la renuncia al catalán durante este juicio por la falta de solvencia de los traductores asignados, un episodio que ha calificado de "absolutamente lamentable".

"Le hemos requerido que antes de 48 horas nos dé un conjunto de informaciones y actuaremos con coherencia. Porque con los derechos no se juega", ha dicho en referencia a la empresa.