El Govern pone en marcha este martes la nueva línea de bus exprés entre Montblanc, Valls y Tarragona

Presentación de la nueva línea e8 de bus exprés entre Montblanc, Valls y Tarragona - TARRAGONA

TARRAGONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio de la Generalitat pondrá en marcha este martes la nueva línea e8 de autobús exprés entre Montblanc, Valls y Tarragona, con el objetivo de reforzar la conectividad entre estos municipios y ampliar las alternativas de transporte público en el Camp de Tarragona.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha celebrado que esta nueva conexión (operada por la empresa Plana) facilitará los desplazamientos entre estos municipios y reforzará la accesibilidad en los principales servicios, centros educativos y puestos de trabajo, informa el Govern en un comunicado.

Paneque ha explicado que la nueva línea circulará por la autovía A-27, aprovechando el túnel del Coll de Lilla para "ganar eficiencia" en los trayectos.