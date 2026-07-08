El Govern pone "la primera sanción" de la Oficina de Igualdad de Trato por terapias de conversión

La consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, interviene durante un sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 8 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Tras la habitual sesión de control al presidente de la Generalitat, - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha asegurado que el Govern ha puesto "la primera sanción de la Oficina de Igualdad de Trato por terapias de conversión", en aplicación del régimen sancionador de la Ley de los derechos de las personas LGTBI y la erradicación de la LGTBIfobia.

Lo ha dicho en la sesión de control al Govern este miércoles en el pleno del Parlament, donde ha asegurado que la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat la semana pasada permitirá "ser mucho más ambiciosos" en las políticas de su departamento, y ha destacado que se ha dotado de un 23% más a la dirección general para ampliar la respuesta a la LGTBIfobia.

También ha reivindicado acciones que se están llevando a cabo en aplicación de esta ley en ámbitos como la formación transversal del diferentes departamentos, y ha puesto como ejemplo la formación al personal penitenciario de la cárcel de Brians 2, de justicia juvenil, del registro civil y del personal de la Conselleria de Justicia.