El Govern presenta en Nueva York su propuesta de presupuestos de carbono para el periodo 2026-2030

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Jordi Terrades, y la directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Sonsoles Letang, han presentado este martes en Nueva York la propuesta de presupuestos de carbono para el periodo 2026-2030 que aprobó el Govern en julio.

Lo han hecho durante la sesión 'Pressupostos de Carboni Regionals: Planificant l'Economia per a la Neutralitat Climàtica', coorganizada por la Generalitat y la Universidad de Nueva York, informa la Conselleria en un comunicado.

El encuentro, enmarcado en la Semana del Clima de Nueva York, ha sido un espacio de debate e intercambio de experiencias entre gobiernos, expertos y actores sociales sobre el papel de los presupuestos de carbono como herramienta para acelerar la acción climática, garantizar transiciones justas y fortalecer la resiliencia.

Terrades ha asegurado que Catalunya se ha convertido en una de las primeras regiones del mundo en presentar sus propios presupuestos regionales de carbono, disgregados por sector económico, "como pilar central de su política climática".

"Los presupuestos de carbono regionales son una herramienta esencial para pasar de los compromisos a la acción concreta", ha añadido.