El Govern prevé desplegar por completo la gestión del Ingreso Mínimo Vital en 2026

Pondrá en marcha una ventanilla única en el segundo semestre de 2025

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha explicado que el Govern prevé desplegar por completo la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2026, pero que a lo largo de 2025 augura empezar a ver los primeros resultados.

Lo ha dicho en el marco de la comisión de Derechos Sociales del Parlament de Catalunya de este martes, en la que ha explicado el estado del traspaso de competencias en relación a la gestión del IMV, aprobado en 2024, y su complementariedad con la Renta garantizada de ciudadanía (RGC).

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

El traspaso del IMV incluye la tramitación y gestión de solicitudes, con un modelo de gestión que sigue los estándares del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el seguimiento de los expedientes y los casos, la revisión de las cuantías y la tramitación de la bolsa de expedientes pendientes.

Para eso, el Govern calcula que requerirá la incorporación de 174 personas para tramitar la prestación, 40 personas dedicadas a la intervención delegada, 5 de asesoría jurídica y 60 personas de equipos de atención ciudadana.

VENTANILLA ÚNICA

La Generalitat cifra en un 67% la tasa de 'non take-up' del IMV en Catalunya, es decir, de personas que podrían recibir la prestación y no lo hacen; de ese 67%, 17 puntos corresponden a personas que ya reciben la RGC y no continúan los trámites.

Martínez Bravo ha reafirmado su voluntad de automatizar los procesos de gestión para hacerlos más eficientes y eficaces, por lo que están creando la infraestructura digital correspondiente y cerrando convenios para la interoperabilidad de los datos con la Policía, el Padrón, el Registro Civil, la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social, entre otros.

También creará una ventanilla única virtual que permitirá, desde el segundo semestre de 2025, la gestión de la RGC, y unos meses más tarde, del IMV; esta ventanilla se combinará con apoyo presencial y trabajo con entidades locales para tratar de reducir la tasa de 'non take-up'.

REINVERSIÓN

Preguntada por varios grupos por los "ahorros" que el IMV supondría para la Generalitat, Martínez Bravo ha asegurado que el compromiso es reinvertir ese dinero en expandir la cobertura de las prestaciones y complementar las rentas.

También ha afirmado que estas prestaciones no son una ayuda, sino una "plataforma de impulso" para la trayectoria de estas personas.

La consellera ha aclarado que, aunque los beneficiarios seguirán recibiendo dos resoluciones distintas para la RGC y el IMV, estas se harán de manera coordinada y conjunta; asimismo, el pago del IMV seguirá gestionándolo el INSS.

Ante las acusaciones de la diputada de Vox María García, que ha tildado el traspaso de transferencia "a los separatistas", Martínez Bravo ha recordado que comunidades como Galicia también están gestionando el traspaso.

Ha añadido que supone un avance hacia un estado del bienestar más ágil y cercano a la ciudadanía, y ha afirmado que todo el mundo tiene derecho a tener unos ingresos mínimos para vivir y sufragar los gastos básicos.