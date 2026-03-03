El Govern prevé destinar 13.501,8 millones a Salud en los Presupuestos, un 17,6% más que en 2023

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, en su comparecencia en comisión para explicar las prioridades presupuestarias - PARLAMENT

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha avanzado que se prevén destinar 13.501,8 millones de euros a su departamento en los Presupuestos de 2026, 2.017 millones más que en 2023 y que, de aprobarse, supondría un aumento del 17,6% respecto a 2023.

En una comparecencia en el Parlament, ha señalado que, ante una sociedad cada vez más envejecida, con más cronicidad y necesidades asistenciales, el sistema sanitario necesita una reforma, aunque ha reivindicado que, pese a todos problemas que tiene, "es uno de los mejores del mundo".

Las prioridades, según Pané, son la transformación del sistema de manera progresiva apostando por la atención personal; la atención primaria; facilitar y reducir los tiempos que las personas esperan para acceder al sistema hospitalario; garantizar la transición entre los niveles asistenciales; la salud mental; la prevención y salud pública, y los profesionales y la innovación digital.

Así, ha tendido la mano del Govern a los grupos para aprobar los Presupuestos y dar un respiro a unos servicios públicos muy tensionados: "Lo necesitan escuelas, hospitales, la seguridad o la movilidad. Les animo a que miren nuestras propuestas y nos ayuden a mejorarlas".

PARTIDAS

La mayor parte del Presupuesto se lo llevará la atención hospitalaria de agudos, que contará con 5.993,8 millones, un 11,4% más que en 2023, con los que el Govern quiere reforzar la coordinación asistencial y adecuar la atención a la realidad del territorio.

La partida contempla un aumento del 18,8% en el presupuesto de la atención primaria, a la que se destinarán 3.892,4 millones de euros, que responde, entre otros, al incremento aproximado de 300.000 usuarios anuales de la sanidad pública catalana y al despliegue de los nuevos Centros de Salud Integral de Referencia (Csir).

Además, el Govern también quiere mejorar la accesibilidad, la atención a la cronicidad y la atención domiciliaria, entre otros aspectos.

La partida destinada a salud mental alcanzará los 589,3 millones de euros (+13%), con los que la Generalitat buscará consolidar un modelo comunitario, reforzar la atención infantojuvenil y desplegar medidas de prevención del suicidio, así como buscar alternativas a la hospitalización.

AUMENTOS EN MEDICAMENTOS Y SALUD PÚBLICA

Respecto a 2023, los mayores incrementos se registran en la compra de medicamentos (+52,9%, alcanzando los 1.276,4 millones) y en salud pública (+30,2%, llegando a 267,6 millones), contemplando, entre otros, la finalización de la creación de la Agència de Salut Pública de Catalunya (Apdcat).

También aumenta lo que se destina a investigación biomédica y ciencias de la salud (+16,4%, 64,9 millones) y a otros servicios de salud, como transportes, con una subida del 23,2% (557,1 millones), incluyendo el nuevo concurso de dotaciones móviles del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Del Presupuesto total, repartido en los distintos ámbitos, 1.118,8 millones se destinarán a consolidar los acuerdos laborales vigentes y estabilizar y ampliar los equipos, incrementando en un 8,1% la plantilla estructural de salud, que pasa de 89.790 a 97.042 plazas.

CONSELLERIA, CATSALUT E ICS

La cifra total --los 13.508,1 millones-- corresponde al Presupuesto consolidado de salud, que incluye, además de los 13.383,6 millones del presupuesto de la Conselleria como tal, los 8 millones de ingresos propios del CatSalut y los 110,2 millones de ingresos propios del Institut Català de la Salut (ICS).

De los 13.383,6 millones, 414,4 corresponden al presupuesto gestionado directamente por la Conselleria, que incluye salud pública, estructuras departamentales y tecnologías de la información; los 12.693 restantes se transferirán al CatSalut, que, añadiendo los 8 millones de ingresos propios --de los cánones de uso de espacios por parte de entidades--, contará con un total de 12.977,3 millones, con los que se pagan, entre otros, salarios y servicios médicos.

El CatSalut, a su vez, pagará al ICS 3.849,7 millones y le compra medicinas por valor de 268 millones, por lo que el instituto cuenta, añadiendo sus 110,2 millones de ingresos propios, con un presupuesto total de 4.227,9 millones de euros.

La cifra consolidada es, así, de 13.501,8 millones de euros, entre los que no se incluyen unos 457 millones adicionales de fondos DD --gastos de varios departamentos-- que, si bien no son como tal parte del presupuesto de salud, servirán para hacer frente al incremento salarial.

LÍMITE DE GASTOS

En diciembre de 2025, el Govern acordó establecer un techo máximo de gasto en salud de 17.250,1 millones de euros, calculado a partir del gasto real --meritado-- de 2025 (16.666,8 millones de euros) y sumándole un 3,5%.

Así, para 2026, el Govern contempla un presupuesto pendiente de imputación --una suerte de 'déficit autorizado'-- de 3.748,3 millones en Salud, un 21,7% adicional respecto al presupuesto consolidado, que supone una reducción respecto a los años de prórroga, cuando la diferencia entre lo presupuestado y lo gastado alcanzó el 26,8% de más, en 2024, y el 29,8%, en 2025.

GRUPOS

El diputado de Junts Jordi Fàbrega ha reprochado al Govern haber presentado tarde y sin mayoría las cuentas y cree que el principal problema de la partida destinada a salud es que el gasto supera de largo el Presupuesto, por lo que ha cuestionado que se puedan afrontar los retos presentados: "Según datos del departamento, el cierre provisional de 2025 es de 16.350 millones, y la previsión de cierre de 2026 es de casi 17.000", ha apuntado.

Después de que ERC haya enmendado a la totalidad las cuentas, el diputado Juli Fernàndez lo ha justificado al considerar que los socialistas no han cumplido con la cesión de la recaudación del IRPF, y les avisa de que disponen "de 17 días para poner la presión y el foco donde toca, sobre el PSOE y el Gobierno", y también ha acusado a Pané de faltar al respeto al Parlament por destinar sólo 28 minutos a explicar en comisión las partidas presupuestarias de su departamento.

El diputado del PP Hugo Manchón ha vaticinado que ERC acabará apoyando los Presupuestos pese a fingir enfado ahora, ha cuestionado la actitud de los Comuns y ha advertido de que la aprobación de las cuentas supondrá "prorrogar las políticas fallidas de la izquierda en Catalunya, más impuestos, más intervencionismo, más propaganda y, curiosamente, peores servicios públicos".

"A (Salvador) Illa le importa cualquier cosa más antes que la salud de los catalanes", ha lamentado la diputada de Vox María García Fuster, que ha asegurado que han aumentado las listas de espera, que las partidas que más crecen son las de los latos cargos y no la de los profesionales sanitarios y que incluye un gasto ideológico, ha opinado.

El diputado de los Comuns David Cid ha defendido el contenido de las cuentas que, pese a reconocer que no cambiarán el modelo sanitario, apunta que "es la cifra más grande de largo" destinada al departamento, y ha enfatizado la apuesta que se hace por la atención primaria y por las inversiones.

Según el diputado de la CUP Xavier Pellicer, las cuentas plantean "una propuesta inercial, continuista, que no transforma nada" y que fomenta un modelo de dos velocidades en que se incentiva a los catalanes a optar por la sanidad privada, y también cree que el Govern pone estos Presupuestos sobre la mesa para intentar desviar la atención sobre la crisis de Rodalies y la situación de los servicios públicos.

La diputada del PSC-Units Sara Jaurrieta ha expuesto que la infrafinanciación del sistema sanitario requiere aprobar el nuevo sistema de financiación y los Presupuestos de este año para afrontar las prioridades y las necesidades que se presentan, y ha aprovechado para agradecer el apoyo de los Comuns a las cuentas y tender la mano a ERC.