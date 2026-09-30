El Govern propone agravar en el CP la exhibición de armas en lugares públicos y ante personas

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, interviene durante la celebración del Debate de Política General en el Parlament de Catalunya, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press

Busca un efecto disuasorio tras 68 tiroteos con 6 víctimas mortales y 27 heridos hasta junio en Catalunya

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha propuesto modificar el Código Penal (CP) para incrementar las penas por tenencia ilícita de armas blancas y de fuego, y que, en caso de exhibirlas en la vía pública ante personas o frente a colectivos vulnerables (menores de edad o personas con discapacidad) no se pueda aplicar una rebaja de la pena y se pueda imponer el máximo de esta.

Lo ha anunciado este miércoles en el Parlament en el marco de la segunda sesión del Debate de Política General (DPG) en respuesta a una pregunta de Junts, donde ha destacado que incrementar las penas permitirán un ingreso "efectivo" en prisión y generará así un efecto disuasorio para dificultar la tenencia de armas.

Actualmente el CP contempla penas de prisión de 1 a 3 años en caso de armas prohibidas o las regladas modificadas sustancialmente, y la propuesta del Govern es aumentarlas de 2 a 4; y en cuanto a la tenencia de armas de fuego sin permiso o licencia, las penas en caso de ser cortas es de 1 a 2 años y de 6 meses a 1 año en caso de ser largas, y la voluntad es aumentar de 18 meses a 3 años y de 6 meses a un año y medio, respectivamente.

El texto actual prevé como atenuante una posible rebaja de las penas en caso de que la persona que exhiba un arma en la vía pública pueda demostrar que su intención no era con fines ilícitos, y la propuesta del Govern precisamente es que en hechos como este no se aplique la rebaja e incluso se pueda imponer la pena más alta en caso de hacerlo frente a colectivos vulnerables.

Los Mossos d'Esquadra reconocen un incremento de armas de fuego en Catalunya debido a la normalización del tráfico de marihuana, que favorece que las bandas criminales se rearmen para proteger su mercancía y defenderla en caso de enfrentamiento con clanes rivales, y también se ha detectado un acceso más fácil a ellas por su precio más bajo y por la facilidad de introducirlas en el territorio.

En este sentido, ven un "efecto contagio" respecto a otros delitos más allá del narcotráfico, como por ejemplo en robos con violencia, en los que hace unos años no era común ver un arma de fuego real (habitualmente eran simuladas).

27 HERIDOS Y 6 MUERTOS POR ARMA DE FUEGO

Según datos de los Mossos, hasta junio de este año se han producido 127 incidentes con armas de fuego reales (88 en el mismo periodo de 2025) y en 68 casos del total el arma se ha usado, provocando 27 personas heridas y 6 víctimas mortales.

Por otro lado, la policía catalana se ha incautado 179 armas hasta este junio (un 15% más respecto a 2025), de las cuales el 54% eran armas cortas.

Ante estos datos, desde el cuerpo autonómico consideran que las cifras comparadas de homicidios respecto a otros países europeos son más bajas, por lo que la situación es mejor y propuestas como esta pretenden que el escenario no se agrave.

PENAS INFERIORES QUE EN OTROS PAÍSES

Las penas respecto a la tenencia de armas son inferiores en España respecto a otros países como Italia, Francia, Alemania o Portugal, donde se castiga hasta los 5 años hechos como este.

Por este motivo desde el Departamento de Interior y Seguridad Pública consideran que esto puede generar cierta "atracción" de los delincuentes para delinquir en España, ya que al ser penas más bajas, muchas veces las sentencias acaban imponiendo sanciones menores a los 2 años y los delincuentes no acaban ingresando en prisión a pesar de ser culpables.

La iniciativa del Govern también pretende alinearse con la Propuesta de directiva de la Comisión Europea 102 final del 26 de febrero de este año, actualmente en tramitación, con el objetivo de armonizar las infracciones y las sanciones penales relacionadas con armas de fuego en Europa.

A PLENO EN OCTUBRE

Sobre el calendario, el Govern pretende que una vez finalice el DPG se pueda registrar como proposición de ley (ya que actualmente consta como borrador) y presentarlo ante los grupos en el Parlament para poder debatir sobre su contenido previsiblemente en alguna sesión plenaria de octubre.

Una vez aprobado en la Cámara catalana, el Ejecutivo prevé trasladar el proyecto al Congreso a través de una delegación de 3 diputados del Parlament

El Govern se muestra "optimista" respecto a su aprobación tanto en Catalunya como en las Cortes Generales ya que considera que la cuestión de seguridad está sobre la mesa y puede ser buen momento para llevarlo a cabo, si bien las conversaciones con el Ministerio también están funcionando bien.