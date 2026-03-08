El Govern propone reforzar todas las jurisdicciones en el reparto de las 91 nuevas plazas de juez

Archivo - El conseller de Justicia, Ramón Espadaler, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática ha trasladado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes su propuesta de distribución de las 91 nuevas unidades judiciales que está previsto que se creen en 2026 en Catalunya y plantea reforzar todas las jurisdicciones y una distribución equilibrada en el territorio.

"Hasta ahora nos habíamos centrado, sobre todo, en reforzar el ámbito penal de Barcelona, por motivos de urgencia y necesidad. Ahora, en esta nueva hornada de 91 unidades judiciales, hemos ajustado la propuesta de manera que se refuercen todas las jurisdicciones: salimos del ámbito penal y vamos al civil, mercantil, de familia... También proponemos una distribución equilibrada territorialmente", ha explicado el conseller Ramon Espadaler en declaraciones a los medios.

El Ministerio anunció a finales de enero la creación de 500 unidades judiciales en todo el Estado y el borrador presentado ya contenía una propuesta detallada de la distribución de las mismas.

No obstante, solicitaba a los gobiernos autonómicos con competencias en justicia que presentasen una contrapropuesta con ajustes y matices y, tras semanas de análisis, el Govern ha hecho llegar la suya, que coincide plenamente con la formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que en su caso se vehicula a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Para ello, se han tenido en cuenta la carga de trabajo de los juzgados, el nivel de pendencia, el equilibrio territorial para garantizar una distribución coherente, y la disponibilidad de espacios.

En el ámbito de las secciones civiles y de instrucción propone destinar 24 unidades, reforzando, entre otras, Arenys de Mar, Cerdanyola del Vallès, Manresa y Rubí, en la provincia de Barcelona (con 2 cada una), así como Figueres (Girona), Gavà (Barcelona), Olot (Girona), Vic y Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Con estas alegaciones que se envían al Ministerio, hay partidos judiciales que dejan de ser mixtos y se produce la separación de jurisdicciones, lo que se ve traducido en una especialización.

A la civil se destinarán 26, y el refuerzo se concentra principalmente en Barcelona (7) y Lleida (3), Girona y, en la provincia de Barcelona, Badalona, Granollers, L'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sabadell y Terrassa, además de Tarragona.

La jurisdicción penal incorpora 8 unidades (4 en Barcelona y 2 de ejecutorias en Barcelona, 1 en Girona y 1 en Tarragona), en la social suma 7 (3 en Barcelona y una en Girona, Lleida, Reus (Tarragona) y Tarragona) y se prevén 2 nuevas unidades mercantiles en Barcelona y Tarragona.

Las Audiencias Provinciales crecen en 18 unidades (14 en Barcelona --con 6 penales y 8 civiles--), 2 en Girona, 1 en Lleida y 1 en Tarragona, y se suma una nueva plaza al TSJC, además de proponerse una unidad de violencia sobre la mujer (VIDO) en Badalona (Barcelona).

En este sentido, cabe destacar que solo el partido judicial de Barcelona aglutina el 35% de la actividad judicial de Catalunya y que si se tiene en cuenta su área metropolitana, concentra las tres cuartas partes.

300 FUNCIONARIOS

Para poner en marcha estas nuevas unidades judiciales, el Govern estima que será necesario crear 300 nuevas plazas de funcionarios de la Administración de justicia: 76 de gestión procesal y administrativa y 224 de tramitación procesal y administrativa.

Este incremento es fruto de un acuerdo entre el Govern y los Comuns en el marco de los Presupuestos para 2026 que, de aprobarse, permitirán garantizar que la ampliación de jueces vaya acompañada de los recursos humanos necesarios.

Además, la Conselleria estima que habrá que hacer obras en 27 edificios judiciales, en 13 habrá que hacer obras menores y en 12 una redistribución de espacios.

RATIOS

Con la creación de estas unidades judiciales, Catalunya pasará de la ratio actual de 10,7 jueces por cada 100.000 habitantes a una de 11,6, es decir, 0,9 puntos porcentuales por debajo de la ratio de España, que pasará de 11,7 jueces por 100.000 habitantes a 12,5.

El impacto de pasar de 871 a 962 jueces en Catalunya también se verá reflejado en la capacidad de resolución de asuntos: si en 2025 los jueces resolvieron 1.268.413 asuntos, en 2026 se espera que puedan resolver 1.400.934, lo que supone un 10,4% más.

"Esto, traducido a las necesidades de la ciudadanía, quiere decir que la justicia será más ágil, más rápida, que las resoluciones llegarán antes y, por tanto, que el servicio público de justicia será más eficiente", ha manifestado Espadaler.

Una vez trasladada la propuesta del Govern, se abre la fase de trabajo con el Ministerio y el CGPJ para decidir la distribución definitiva de las unidades y, paralelamente, se concretará la relación de nuevos lugares de trabajo para funcionarios y el calendario de ejecución de las obras.

Además, la Conselleria también trabaja en la previsión de la creación de 90 unidades judiciales más para 2027 fruto de un acuerdo entre el Gobierno y ERC.