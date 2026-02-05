El Govern prorroga la gratuidad de Rodalies "hasta la restitución completa del sistema"

La conselleta de Territorio y portavoz de la Generalitat, Silvia Paneque, y la consellera de Interior, Núria Parlon, en la Comisión conjunta sobre la crisis de Rodalies - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Silvia Paneque, ha anunciado que se prorrogará la gratuidad de Rodalies "hasta la restitución completa del sistema", tras la crisis desencadenada tras el accidente en Gelida (Barcelona) el 20 de enero, en el que murió un maquinista.

En una comparecencia este jueves junto con la consellera de Interior, Núria Parlon, en comisión en el Parlament, Paneque ha defendido que la ciudadanía "no puede pagar el coste de una situación que no ha provocado".

La consellera ha atribuido la crisis en Rodalies a "una terrible ristra de hechos concatenados, uno tras otro", lo que considera que ha provocado unos días francamente difíciles, textualmente.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)