El Govern recupera los planes educativos de entorno ampliando su alcance hasta los 20 años

Impulsará un plan piloto en L'Hospitalet, Esplugues, Sant Vicenç dels Horts, Tàrrega y Ripoll

La Generalitat recuperará dotación presupuestaria para reimpulsar los planes educativos de entorno e iniciará un plan piloto ampliando su ámbito de actuación más allá de la etapa obligatoria, abarcando de los 0 a los 20 años, y una mayor concepción comunitaria de la iniciativa, ha explicado en una entrevista a Europa Press el conseller de Educación, Josep Bargalló.

Los planes se crearon en 2005 como iniciativa de cooperación educativa entre la Generalitat y los ayuntamientos en la etapa obligatoria --3-16 años-- para hacer frente a los retos de la importante llegada de inmigración con el objetivo de garantizar el éxito educativo de todo el alumnado, con especial atención al vulnerable, y contribuir a la cohesión social, pero a partir de 2011 perdieron la aportación presupuestaria por la crisis.

Por ello, ha anunciado que el departamento impulsará en 2019 una prueba piloto de los nuevos Planes Educativos de Entorno 0-20 en los municipios de L'Hospitalet de Llobregat --en el barrio de La Florida--, Esplugues de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Tàrrega (Lleida) y Ripoll (Girona).

Ha dicho que se trata de municipios con realidades diferentes que es necesario "compensar, redirigir o actuar, y que pueden afectar a la escuela en su normalidad", y que ha ejemplificado en el caso de Ripoll tras el trauma en el municipio por los atentados de 2017.

El conseller ha recordado que, pese a perder la aportación económica por la crisis, en la actualidad existen 128 planes de entorno en 109 municipios que implican a 1.293 centros y 408.955 alumnos, alcanzando el 98,58% de centros de alta complejidad --sin contar los existentes en Barcelona--, que continuaron por voluntad municipal o la propia dinámica en los centros.

El departamento pretende impulsar y evaluar en esta prueba piloto en los cinco municipios 30 acciones que considera prioritarias para reducir el abandono escolar y garantizar el éxito educativo de todo el alumnado, sin dejar de lado el trabajo hecho para avanzar en la cohesión social y la promoción del catalán como elemento de igualdad de oportunidades: "Ahora lo preocupante no es la llegada de inmigración, es la segregación", ha dicho el conseller.

"MEDIDAS DE EQUIDAD"

Bargalló ha afirmado que la evaluación realizada a los planes de entorno proporciona resultados positivos y, por ejemplo, se han reducido diferencias en resultados de graduados de cuarto de ESO de centros que están en plan educativo del entorno y la media catalana --entre el curso 2009-2010 y 2015-2016 pasaron de 5,94 puntos de diferencia a 3,12--: "No sirven para romper realidades sociales, para romper dificultades económicas o romper desajustes urbanísticos, pero sirven para dar medidas de equidad".

"No borran la problemática (del barrio o el municipio), pero hacen que la problemática no sea negativa para el centro", ha subrayado el conseller, quien ha subrayado que quieren reavivar estos planes con cambios, ampliándolos más allá de la etapa obligatoria y se apliquen desde la guardería hasta los ciclos de grado superior, y que sean comunitarios integrando la educación 360º, incluyendo también la enseñanza no formal o el ocio educativo.

La Generalitat ampliará la franja de acción hasta los 20 años, una vez garantizado que los jóvenes han acabado con éxito sus estudios postobligatorios o se han insertado en el mundo laboral, y tener los planes como herramienta para reducir el abandono escolar en la etapa postobligatoria.

Los nuevos planes educativos de entorno también quieren ser elementos de acompañamiento de las familias en los diferentes cambios de etapa educativa, con la voluntad de intensificar la relación entre la escuela y las familias.

Estos Planes Educativos de Entorno 0-20 se sumarán a los ya existentes, así como a las experiencias municipales como el programa 'Interseccions' de El Prat de Llobregat (Barcelona) o el proyecto educativo de ciudad de Viladecans (Barcelona): "No se trata de batallar protagonismo", ha remarcado.