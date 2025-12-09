El Govern recuperará el comedor escolar en 15 institutos catalanes de alta y máxima complejidad

Archivo - Imagen de archivo de un comedor - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern recuperará el servicio del comedor escolar en 15 centros educativos de ESO de alta y máxima complejidad de Catalunya, han afirmado fuentes de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico' este martes, la medida surge del acuerdo entre el Govern y los Comuns para el tercer suplemento de crédito, que preveía, en el ámbito de la educación, destinar fondos a recuperar comedores escolares, así como al refuerzo educativo y la educación inclusiva.

Desde el departamento explican que "se está trabajando ya" para recuperar el comedor escolar en algunos de estos 15 institutos, que son centros que tienen una mayor proporción de estudiantes vulnerables con respecto a la media de su entorno.