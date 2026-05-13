El Govern refuerza los buses interurbanos entre Barcelona y Berga a partir de este jueves

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en la presentació de las mejoras para el servicio de buses interurbanos entre Barcelona y Berga - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat reforzará el servicio de autobuses interurbanos en los corredores entre Barcelona y Berga y Solsona, Cardona y Manresa, a través de una serie de actuaciones que se aplicarán de manera escalonada a partir de este jueves, informa este miércoles en un comunicado.

Lo ha anunciado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, este martes durante un acto de presentación en Berga (Barcelona), en el que ha destacado que el objetivo pasa por avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, sostenible y ajustado a las necesidades de la población.

El coste global de este refuerzo será alrededor de 900.000 euros anuales, provenientes tanto del presupuesto ordinario como de los recursos destinados al segundo Pla de Xoc, que permitirán incrementar en más de 10.000 las expediciones del conjunto del servicio.

Paneque ha explicado el Govern ha priorizado corredores con intensidad o que avanzan hacia un equilibrio territorial, especialmente en aquellas comarcas en las que el transporte no existe: "Hacemos estas mejoras porque aportan calidad de vida y ofrecen oportunidades y desarrollo personal", ha dicho.

En la línea entre Barcelona y Berga, las mejoras se implementarán en tres fases --a partir del 14 de mayo, del 1 de junio y del 22 de junio--, y comportarán la incorporación de nuevas expediciones, la ampliación del calendario de funcionamiento actual y servicios de refuerzo, mientras que en el corredor entre Solsona, Cardona y Manresa, se añadirán una nuevas expediciones de ida y vuelta a partir del 1 de junio.