El Govern refuerza el compromiso con la cooperación en Senegal y se reúne con ONU-Hábitat

BARCELONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Asuntos Europeos, Multilaterales y de la Cooperación al Desarrollo del Govern, Agustí Fernández, ha hecho un viaje institucional de cuatro días a Senegal para visitar proyectos financiados por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) y reforzar la colaboración con instituciones del ámbito de la cooperación como ONU-Hábitat.

El secretario se ha reunido con la subsecretaria de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, para explorar nuevas vías de colaboración y ha visitado proyectos en el país que cuentan con el apoyo de la ACCD, informa el Departament de Unión Europea y Acción Exterior en un comunicado este lunes.

Fernández ha destacado que la agenda urbana catalana pasa por construir un país que en el 2015 sea digitalmente y climáticamente neutro y para conseguirlo hace falta "equilibrio territorial, prosperidad económica y equidad social".

Así, ha destacado el apoyo de la ACCD al proyecto para promover procesos de urbanización sostenibles e integrados en Senegal y Gambia que implementa ONU-Hábitat.

REUNIONES DE TRABAJO Y ENCUENTRO EMPRESARIAL

El secretario, acompañado del delegado del Govern en África Occidental, Javier Calderón, también se ha reunido con diversos responsables de la Delegación de la UE en Senegal para tratar, entre otros temas, la estrategia de inversiones europeas para la cooperación Global Gateway.

También se ha reunido con la representante residente del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Senegal, Tracey Hebert, y con el responsable de programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Juan Arroyo.

Además, la delegación del Govern ha organizado un encuentro con empresarios catalanes presentes en Dakar (Senegal) para abordar cuestiones económicas y comerciales.

VISITAS A PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Entre los proyectos de cooperación en Senegal que ha visitado se encuentran el fondo de mujeres para la ONG Graines en Pikine, que permite dar apoyo a pequeños proyectos planificados, liderados e implementados por grupos de mujeres.

También ha visitado el 'living lab' de Dangalma, donde se han instalado ecosistemas de innovación abiertos que reúnen a ciudadanía, gobiernos, mundo académico e industria.