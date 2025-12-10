El Govern y regantes acuerdan posponer la votación para modernizar el Canal d'Urgell (Lleida)

El Govern y Regants del Canal d'Urgell (Lleida) posponen las votaciones para la modernización - GENERALITAT

LLEIDA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, y representantes de la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell (Lleida) han acordado posponer las votaciones para la modernización de la infraestructura hídrica.

Ambas partes han coincidido durante un encuentro en la necesidad de posponer las votaciones previstas para "disponer de más tiempo para despejar dudas, profundizar en los detalles técnicos y estudiar propuestas de mejora que se han puesto sobre la mesa en las últimas semanas", informa la Conselleria en un comunicado este miércoles.

Con este objetivo, se ha acordado la creación de un grupo de trabajo específico, que permitirá analizar de forma conjunta todos los aspectos del proyecto y garantizar que los regantes dispongan de toda la información necesaria para el impulso de la modernización.

Este grupo también establecerá un calendario de trabajo e impulsará reuniones con el Ministerio para explorar vías de colaboración y financiación.

El Govern y la Comunitat han coincidido igualmente en la importancia de llevar a cabo reuniones con las diferentes colectividades de regantes, con el objetivo de "hacer un trabajo bien hecho" y garantizar un proceso participativo y transparente.