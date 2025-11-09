El Govern renueva 1.500 formularios y comunicaciones para una relación "más clara" con la ciudadanía

El Govern actualiza 1.500 formularios y comunicaciones para una relación "más clara" con la ciudadanía - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha revisado y actualizado 1.500 formularios y comunicaciones para hacer "más clara", comprensible y accesible la relación con la ciudadanía.

Este martes el Consell Executiu aprobará un acuerdo de Govern que actualiza la estrategia de impulso de la comunicación clara de la Generalitat para adaptarla a "los retos actuales y las necesidades sociales y económicas del país", informa el Departament de la Presidencia en un comunicado este domingo.

Esta iniciativa da continuidad al acuerdo de Govern de comunicación clara ya aprobado y añade mejoras, como las medidas para mejorar el lenguaje administrativo, la formación de personal público y la incorporación de tecnologías como asistentes de redacción y conversores a lenguaje claro, además de actualizar la guía de comunicación clara de la Generalitat.

NUEVA GUÍA

La nueva guía amplía los contenidos prácticos con listas de comprobación y ejemplos de sustitución de tecnicismos por palabras claras y ofrece pautas para adaptar los mensajes a diferentes formatos y canales.

Por otra parte, también tiene en cuenta la estructura de los textos, la presentación y el diseño de contenidos, para favorecer la comprensión, e integra la accesibilidad desde el inicio del proceso de creación del contenido.

Entre los 1.500 formularios y comunicaciones actualizadas, el Govern ha transformado más de 80 plantillas y 700 formularios que progresivamente se pondrán a disposición de la ciudadanía, junto con 220 fichas de trámite, 250 páginas web y contenidos como cartas, SMS o preguntas frecuentes.

NUEVAS ACTUACIONES

El acuerdo de Govern también plantea un paquete de medidas en diversas lineas de actuación, como en el ámbito de formación y difusión; se incorporarán contenidos sobre comunicación clara en los procesos selectivos de empleados públicos, se diseñará un itinerario formativo específico para nuevos empleados públicos y altos cargos, se incluirá formación para colectivos específicos y se organizarán acciones de sensibilización.

En materia de contenidos, comunicaciones y notificaciones se incluirán cláusulas tipo en los pliegos de contratación de servicios o proyectos que supongan la elaboración de contenidos para la ciudadanía y se impulsará el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial para mejorar la redacción y revisión de contenidos, teniendo en cuenta una revisión posterior por parte de expertos.

Además, se fomentarán instrumentos para conocer la evaluación de la satisfacción de la ciudadanía con los documentos y las comunicaciones y se habilitará un espacio digital abierto a todos los empleados públicos en el que puedan difundir las principales actuaciones de comunicación clara que llevan a cabo.

Estas medidas se enmarcan en el proceso de reforma de la administración impulsado por el Govern para "mejorar los servicios públicos y hacerlos más amables, cercanos y sencillos".