El Govern se reúne con PSC, ERC, Junts, Comuns y CUP el día antes de la bilateral Estado-Generalitat

La consellera de Economía, Alícia Romero, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, se reúnen con los grupos parlamentarios en el Parlament - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y la de Economía, Alícia Romero, se han reunido este martes con los grupos, salvo PP, Vox y Aliança Catalana, para explicarles los principales acuerdos que se prevén adoptar en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y la Comisión Mixta de Transferencias, que se celebran el miércoles en Madrid.

El encuentro, que ha empezado pasadas las 15.00 horas en el Parlament, tiene lugar después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el de ERC, Oriol Junqueras, hayan firmado el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos catalanes de 2026.

La bilateral del miércoles, que empezará a las 16.30 horas, estará presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, así como por Dalmau y Romero por parte de la Generalitat.

En el encuentro se prevé aprobar la línea orbital ferroviaria, la sociedad de inversiones del Estado en Catalunya y la modificación de la participación de Catalunya en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entre otros acuerdos.

A las 16.30 horas de este martes, está previsto que el Govern también se reúna con Foment, Pimec, CC.OO., UGT, ACM y FMC.