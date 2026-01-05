El Govern saca a licitación la mejora de la accesibilidad de la estación del Camp de Tarragona

Ilustración de las obras de mejora de accesibilidad en la estación del Camp de Tarragona - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha sacado a licitación la redacción del proyecto que busca mejorar la accesibilidad en la estación del Camp de Tarragona, según ha informado este lunes en un comunicado.

La redacción del proyecto se licitará por un importe aproximado de 55.000 euros en un plazo de cinco meses, y el Govern estima que las obras comportarán una inversión aproximada de 600.000 euros.

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad a la estación, la propuesta concretará técnicamente las acciones para construir una rotonda entre al acceso a la infraestructura y un futuro aparcamiento de vehículos impulsado por el Ayuntamiento de La Secuita (Tarragona), así como un paso peatonal entre los mismos.