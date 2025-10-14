El Govern sigue sin calendario para presentar Presupuestos pero no dilatará el debate en el tiempo

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes que siguen sin tener un calendario para presentar el proyecto de Presupuestos de 2026, pero ha avisado de que no dilatarán el debate en el tiempo.

"Pondremos todo el esfuerzo y no tendremos prisa si tenemos que tener unos buenos Presupuestos en Catalunya. Ahora, tampoco lo dilataremos si vemos que esto no avanza", ha recalcado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Según Paneque, el Govern tiene voluntad de presentar las cuentas, priorizando el hecho de tener un buen proyecto al calendario, pero aún no han iniciado las conversaciones con ERC y Comuns.

Sin concretar si podrán tener los Presupuestos aprobados a 1 de enero de 2026, ha expuesto que, si para tener unas buenas cuentas se requiere alargar los trabajos "algunas semanas, se alargará unas semanas".

"Si esto requiere avanzar en la financiación singular, avancemos en financiación", ha añadido la portavoz del Govern, que también ve necesario aprobar las cuentas para dar salida a lo aprobado en el Debate de Política General (DPG) del Parlament de la semana pasada.

Y se que, según Paneque, si los grupos llevaron propuestas al DPG debe ser "porque también tienen la voluntad de poner recursos económicos suficientes" para llevarlas a cabo.