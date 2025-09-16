Govern, sindicatos y patronales firman una declaración de apoyo a la financiación singular de Catalunya

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat, los sindicatos CC.OO de Catalunya y UGT de Catalunya, y las patronales Foment del Treball y Pimec, han firmado este martes una declaración conjunta de apoyo a la financiación singular para Catalunya.

Lo han hecho en la reunión del Consell del Diàleg Social de Catalunya que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado en el Palau Generalitat, en la que han participado también los consellers de la Presidencia, Albert Dalmau; Economía y Finanzas, Alícia Romero; Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper; Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, y Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch.

Illa ha afirmado que el planteamiento acordado entre el Gobierno y la Generalitat beneficia a todo el mundo, que hay un gran consenso sobre la necesidad de reformar el modelo actual, que la propuesta planteada respeta los principios de responsabilidad y solidaridad, y que su Govern defenderá "los recursos que Catalunya necesita para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Catalunya".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)