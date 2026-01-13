El Govern subvenciona la campaña contra mosquitos y mosca negra en Terres de l'Ebre (Tarragona)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

TARRAGONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado a la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat a conceder una subvención directa al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (Tarragona) para la campaña de prevención y control de las plagas de mosquitos y mosca negra durante 2026, por 899.320 euros.

En los últimos años, la proliferación de mosquitos y de mosca negra en Terres de l'Ebre y en algunas comarcas del Camp de Tarragona y de la demarcación de Lleida ha causado un "impacto significativo" sobre la salud pública, calidad de vida y actividades agrícolas y turísticas de la zona, informa la Generalitat tras el Consell Executiu este martes.

Este fenómeno se ha acentuado por la mejora de la calidad de las aguas de ríos y riachuelos por la implantación de sistemas de depuración: esto ha favorecido la recuperación de los ecosistemas acuáticos "pero ha incrementado las condiciones óptimas para el desarrollo de estas especies plaga".