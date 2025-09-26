El Govern trabaja para avanzar en la segunda fase del Tramvia del Camp de Tarragona este año

TARRAGONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern trabaja con el objetivo de completar la tramitación de los estudios de la segunda fase del Tramvia del Camp de Tarragona antes de terminar este año.

Así lo ha explicado el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, tras reunirse este viernes con la alcaldesa de Reus (Tarragona), Sandra Guaita, en el consistorio, que ha servido para fijar las prioridades que comparten ambas instituciones.

El encuentro se enmarca en la ronda de encuentros que Dalmau mantiene con las principales capitales y ciudades de Catalunya para impulsar la economía, la mejora de los servicios públicos y la transformación urbana.

Así, en Reus han fijado como prioridad el desarrollo del Tramvia del Camp de Tarragona y la Estación de autobuses; la residencia de gente mayor de Reus y el Pavelló del Molinet.

Sobre el Tramvia del Camp de Tarragona, Dalmau ha concretado que el Govern ya ha licitado las obras de la primera fase de 12 km entre Cambrils Centr y Vila-seca Estació con un coste aproximado de 132,9 millones.

En paralelo, trabajan para completar la tramitación de los estudios de la segunda fase, que corresponde a la conexión de Reus y Tarragona y el acceso al Aeropuerto de Reus antes de que termine este año.

Una vez se termine se prevé el despliegue de 46 km de vía con un total de 47 estaciones, de las que 10 serán intercambiadores y beneficiará a 9,5 millones de personas anualmente.

En relación al traslado de la futura estación de autobuses, el Govern prevé iniciar la redacción del proyecto en 2026 y conllevará una transformación urbanística de la zona del Carrilet y la mejora de la movilidad de la ciudad porque conectará el Tramvia del Camp de Tarragona con la futura estación ferroviaria de Bellissens.

Sobre la residencia de gente mayor de Reus, conocida como Residencia del ICASS, el conseller ha explicado que la Generalitat trabaja con el Gobierno --titular de la propiedad-- para cerrar un acuerdo y hacer efectiva su construcción.