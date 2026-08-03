El Govern ve una "mejora" en el peligro de incendio pero mantiene el Infocat por Senet (Lleida)

Archivo - Un camión de Bombers de la Generalitat - Lorena Sopena / Europa Press - Archivo

LLEIDA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha afirmado que Catalunya ha experimentado una "mejora" generalizada en el peligro de incendio ante la previsión de precipitaciones de los próximos días, si bien ha decidido mantener la alerta del Infocat por el incendio de Senet (Lleida).

Por su parte, los Agents Rurals han desactivado el nivel 4 del Plan Alfa en toda Catalunya y han reabierto el acceso a los espacios naturales con restricciones: la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares y la Ribera Salada (Lleida), indica el Govern en un comunicado.

De este modo, concluyen 31 días seguidos de peligro extremo de incendio tras la activación del nivel 4 del Plan Alfa el 4 de julio, activo hasta este domingo, en el que el 9 de julio se considera como el día de máximo peligro, con 223 municipios en peligro extremo y 437 en peligro muy alto.

Durante el episodio, los Agents Rurals se han dedicado de forma prioritaria a realizar tareas de prevención de incendios, con un total de 2.457 actuaciones; han interpuesto 287 denuncias y han aplicado restricciones a un total de 13 espacios naturales.

Finalmente, el Grupo de Actuaciones Forestales (Graf) de los Bombers de la Generalitat han mantenido un riesgo de 5 sobre 6 en las regiones Centro, Lleida, Metropolitana Sur, Tarragona y Terres de l'Ebre y han retirado efectivos del Alta Ribagorça por las lluvias previstas en la zona.