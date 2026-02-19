El Govern ve el pacto con Comuns como un "primer paso" y trabaja para el apoyo de ERC a las cuentas

Illa y Albiach (Comuns) firman el acuerdo de Presupuestos tras el pacto en compras especulativas - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha celebrado el acuerdo de este jueves para los Presupuestos, lo ha calificado como el "primer paso para el objetivo de poder aprobar las nuevas cuentas" y seguirá trabajando en el resto de apoyos necesarios para su aprobación en el Parlament.

Lo han informado fuentes del Ejecutivo tras la firma del acuerdo entre el presidente Salvador Illa y la dirigente de los Comuns Jéssica Albiach, y el Govern pone el acento en las "políticas valientes de vivienda" y la mejora de los servicios públicos como educación, salud, movilidad y derechos sociales.

El Ejecutivo tiene pendiente abrir formalmente la negociación con ERC y, en este sentido, se compromete a "seguir trabajando para obtener los apoyos necesarios" para estas cuentas con el objetivo de que Catalunya avance hacia mejores cuotas de bienestar y prosperidad.