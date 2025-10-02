El Gran Recapte 2025 se avanza al 7 y 8 de noviembre y busca 14.000 voluntarios

Archivo - Un trabajador del Banc dels Aliments, en el almacén de la entidad en la Zona Franca de Barcelona, en una imagen de archivo. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 17 Gran Recapte de los bancos de alimentos de Catalunya se ha avanzado este año al 7 y 8 de noviembre y busca 14.000 personas para cubrir todos los puntos de recogida previstos en una edición bajo el lema 'Ho donem tot' (Lo damos todo), informa este jueves Banc dels Aliments de Catalunya en un comunicado.

Las aportaciones se podrán hacer en un formato mixto, recogida de alimentos y donaciones económicas, y este jueves se ha activado la posibilidad de inscribirse como voluntario en la página web del Gran Recapte.

La edición tiene como objetivo superar las 1.500 toneladas del año pasado, especialmente en productos básicos como el aceite, leche y conservas.

La organización ha asegurado que son necesarios 14.000 voluntarios para animar a la ciudadanía, que considera que multiplica las donaciones: "En los supermercados donde hay voluntarios recogemos el doble que en los lugares donde no hay", ha explicado la presidenta del Banc dels Aliments de Girona, Carme Casacuberta.

Se han activado también las donaciones económicas para comprar y distribuir alimentos, que se podrán hacer hasta el 23 de noviembre a través de la página web del Gran Recapte.

230.000 PERSONAS RECIBEN AYUDA

Los bancos de alimentos han explicado que 230.000 personas reciben ayuda alimentaria en Catalunya gracias a estas instituciones y ha recordado que un 17,4% de la población catalana vive bajo el umbral de pobreza y un 8,6% padece pobreza material y social severa, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 del Idescat.

El presidente del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha explicado que los precios de los alimentos continúan disparados y junto con la dificultad de pagar la vivienda hacen que "muchas familias vean reducida la capacidad de comprar los alimentos imprescindibles".

El pasado año se recogieron 6.144.083 euros, una cifra que es tanto la estimación del valor económico de los kilos recaudados como las donaciones económicas, que ascendieron a 1.243.732 euros.