Granados (PSC) reprocha al Govern que ponga en duda las elecciones: "Basta de experimentos"

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha reprochado este viernes al Govern que ponga en duda que se puedan celebrar las elecciones el 14 de febrero ante la pandemia: "Ya está bien, basta de experimentos".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios, después de que la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, haya advertido de que es posible que las elecciones no se puedan celebrar el 14 de febrero: "Si no se puede garantizar el derecho a voto de todos, no sé si se podrán celebrar".

Granados ha sostenido que estas declaraciones cuestionan la credibilidad del plan de reapertura aprobado el jueves por el Govern para flexibilizar las medidas contra el coronavirus, y ha afirmado que la Generalitat debería estar trabajando en los dispositivos "para garantizar el derecho fundamental" de poder votar.