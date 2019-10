Marlaska defiende la "proporcionalidad" policial y niega que el Estado esté desbordado

Actualizado 19/10/2019 19:23:25 CET

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska - GERMÁN LAMA / EUROPA PRESS

Afirma que "el independentismo violento está detrás" de los disturbios

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que hay "proporcionalidad" en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que el Estado hace frente con extraordinaria coordinación a los violentos tras la sentencia del 1-O, y ha reclamado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a todo su Govern que condenen la violencia.

Lo ha dicho en rueda de prensa desde la Delegación del Gobierno en Cataluña este sábado, tras reunirse con el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, para abordar los disturbios de esta semana en Catalunya durante las protestas contra la sentencia del 1-O.

Marlaska también ha visitado, junto a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, a agentes de la Policía Nacional heridos en las protestas, y que están en el hospital Sagrat Cor de Barcelona.

"EL INDEPENDENTISMO VIOLENTO ESTÁ DETRÁS"

El ministro ha lamentado las heridas sufridas por los manifestantes, y, aunque ha descartado detallar un perfil concreto de los activistas, ha asegurado que "que el independentismo violento está detrás es algo evidente".

Ha constatado un "vandalismo indiscriminado y muy organizado", y ha dicho que son conscientes del grado de violencia y que los agentes han asegurado que pocas veces se han podido encontrar con una violencia de este nivel, ha dicho textualmente.

"EL ESTADO NO ESTÁ DESBORDADO"

"No estamos desbordados. El Estado no está desbordado", ha defendido el ministro de Interior, que ha resaltado la coordinación entre Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana, que ha calificado de extraordinaria, y ha afirmado que la coordinación viene de hace tiempo y estaba previsto todo tipo de posibilidades.

Ha reconocido en nombre del Estado "el altísimo coste personal" que los agentes están sufriendo, y ha afirmado que están demostrando una generosa entrega para mantener y garantizar el orden público.

MÁS DE 300 AGENTES HERIDOS

Marlaska, que ha apuntado que podría reunirse de nuevo este sábado por la tarde con Buch, ha insistido en que los cuerpos de seguridad actúan con proporcionalidad "ante ataques indiscriminados, con riesgo para su integridad", y ha detallado que este viernes se registraron 101 agentes heridos, algunos de ellos graves, y más de 300 desde el lunes.

"No vamos a tolerar la agresión física" a agentes, ha defendido el ministro, que ha tildado de desinformación algunos vídeos difundidos en redes sociales sobre la actuación de los mismos.

264 VEHÍCULOS OFICIALES AFECTADOS

Ha lamentado los destrozos en unos 264 vehículos oficiales --43 de los Mossos, 221 de la Policía Nacional-- durante los disturbios, 171 de ellos durante este viernes, así como "numerosos daños en instalaciones policiales y en mobiliario público y privado".

Preguntado por un corresponsal extranjero sobre la actuación policial, ha respondido: "Todas las democracias tenemos que afrontar problemas de orden público. Todas las democracias damos respuesta en términos de Estado de Derecho", tras lo que ha mencionado que países como Francia y Alemania también han afrontado este tipo de problemas.

En respuesta al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha pedido este sábado que la Policía Nacional actúe como "policía democrática", el ministro ha defendido que este cuerpo sigue protocolos internacionalmente aceptados y suficientemente homologados, en sus palabras, y que actúan atendiendo a la violencia que se genere.

TORRA Y EL GOVERN

Marlaska ha pedido a Torra y a su Govern una condena firme de la violencia: "Nadie entiende que hagan declaraciones y hablen minutos y minutos, pero no condenen la violencia y no se solidaricen con los agentes. Deben elegir el camino de las instituciones democráticas, porque no hay otro camino".

"Llevamos cinco días en los que no se ha producido una condena firme de la violencia por parte del presidente Torra y muchos miembros de su gobierno ni de otras instituciones", ha lamentado.

Preguntado por la propuesta de Torra de fijar fecha y hora para una reunión con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, Marlaska ha opinado que lo que tiene que hacer el presidente catalán es "reunir a todos los catalanes y converger", porque cree que en Catalunya hay un problema de convivencia.

Ha asegurado que Sánchez "en todo momento ha manifestado Constitución, ley y diálogo", por lo que ha instado a Torra a restablecer la convivencia y le ha recordado que es presidente de todos los catalanes.